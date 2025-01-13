Beyonce'den Los Angeles yangınlarından etkilenenlere yardım

Grammy ödüllü şarkıcı Beyonce, Los Angeles'taki yangınlardan etkilenenlere 2,5 milyon dolar bağışladı.

ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kenti, yangınlarla mücadeleye devam ediyor. Bölgede hayatını kaybedenlerin sayısı 24’e yükseldi. Şarkıcı Beyonce, kamu yararına çalışmalar yapan vakfı BeyGOOD aracılığıyla yangından etkilenenlere bağışta bulundu.

BeyGOOD Vakfı’nın sosyal medya hesabında, Beyonce'nin orman yangınlarından etkilenen ailelere yardım etmek için bağış sözü verdiğini duyuran bir gönderi paylaşıldı. Gönderide ‘Los Angeles, seninleyiz. BeyGOOD, 2,5 milyon dolarlık bir bağışla LA Yangın Yardım Fonu'nu duyurdu’ ifadeleri kullanıldı.

Bağışın evlerini kaybeden Altadena/Pasadena bölgesindeki ailelere ve orman yangınlarından etkilenenlerin acil ihtiyaçlarını karşılamak için kiliseler ile toplum merkezlerine yardım etmek üzere ayrıldığı bildirildi.