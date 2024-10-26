Beyonce, Kamala Harris'e destek mitingine katıldı

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak 60. başkanlık seçimleri için geri sayım sürerken ABD Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris için Texas eyaletinin Houston kentinde bulunan Shell Energy Stadyumu'nda seçim mitingi düzenlendi.

Mitinge Amerikalı şarkıcılar Beyonce ve Kelly Rowland da katıldı.

ABD’li aktör Leonardo DiCaprio da Kamala Harris’e oy vereceğini açıklamıştı.