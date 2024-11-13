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Beyonce üniversitede ders olarak işlenecek

ABD'li dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce, Yale Üniversitesi'nde ders konusu olacak. Dersi verecek olan müzik proferörü Daphne Brooks, "Bu derste Beyonce’nin entelektüel değişimine odaklanacağım" dedi.

Dünya
  • 13.11.2024 14:16
  • Giriş: 13.11.2024 14:16
  • Güncelleme: 13.11.2024 14:23
Kaynak: DHA
Beyonce üniversitede ders olarak işlenecek
Fotoğraf: DepoPhotos

Ünlü şarkıcı Beyonce’nin, ABD’nin önde gelen yükseköğretim kurumlarından Yale Üniversitesi’nde ders olarak işleneceği bildirildi.

‘Beyonce Tarih Yazıyor’ adlı dersi, önümüzdeki yıldan itibaren müzik profesörü Daphne Brook verecek.

Yale Üniversitesi'nde Afro-Amerikan Çalışmaları Profesörü Daphne Brooks, 32 Grammy ödüllü Beyonce’nin repertuvarını öğrencilerin 'siyahi entelektüeller' hakkında bilgi edinmeleri için bir 'portal' olarak kullanmayı amaçladığını ifade ederek, “Bu derste Beyonce’nin entelektüel değişimine odaklanacağım” dedi.

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