Beypazarı'nda otomobil seyir halindeyken alev aldı; 4 kişilik aile son anda kurtuldu

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil, hurdaya döndü, sürücü ile araçtaki eşi ve 2 çocuğu son anda kurtuldu.

Olay, gece saatlerinde Beypazarı ilçesinde meydana geldi. İlyas biçen yönetimindeki 06 ECJ 886 plakalı otomobil, seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Dumanı fark eden sürücü otomobili yol kenarına çekip, eşi ve iki çocuğunu araçtan çıkarırken, sonrasında ise itfaiyeye haber verdi. Hızla büyüyüp tüm otomobili saran yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Otomobilin demir yığınına döndüğü yangınla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor. (DHA)