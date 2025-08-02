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Beypazarı’nda seyir halindeki kamyon devrildi: 1 yaralı

Ajans Haberleri
  • 02.08.2025 19:54
  • Giriş: 02.08.2025 19:54
  • Güncelleme: 02.08.2025 19:54
Kaynak: İHA
Beypazarı’nda seyir halindeki kamyon devrildi: 1 yaralı

Ankara’nın Beypazarı ilçesinde kontrolden çıkan kamyonun devrildiği kazada sürücü yaralandı.

Olay, Beypazarı Kırbaşı Yolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon devrildi. Kazada sürücü yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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