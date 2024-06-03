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Beypiliç tesisinde amonyak gazından etkilenen 18 işçi taburcu edildi

Bolu'da fabrikada amonyak gazından etkilenen 18 işçi hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Çalışma Yaşamı
  • 03.06.2024 10:32
  • Giriş: 03.06.2024 10:32
  • Güncelleme: 03.06.2024 10:46
Kaynak: AA
Beypiliç tesisinde amonyak gazından etkilenen 18 işçi taburcu edildi
Fotoğraf: AA (Ekran görüntüsü)

Bolu’da Beypiliç beyaz et üretim tesisinde amonyak gazı sızıntından etkilenen 18 işçinin İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ndeki tedavileri tamamlandı.

İşçiler taburcu edildi.

Öte yandan AFAD ekiplerinin sızıntı sonrası fabrikada yürüttüğü gaz tahliye çalışmasının da tamamlandığı öğrenildi.

Beypiliç’e ait fabrikanın kesimhanesinde dün işçilerde baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetleri görülmesi üzerine bölgeye sağlık ve AFAD ekipleri sevk edilmiş, yapılan kontrollerde amonyak gazı sızıntısı tespit edilmişti.

Özel kıyafetli sağlık ekiplerince İzzet Baysal Devlet Hastanesi Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler Merkezi'ne getirilen 18 işçi, arındırma işleminin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nde tedavi altına alınmıştı.

Boluda fabrikada amonyak gazından etkilenen 18 işçi hastaneye kaldırıldı
Bolu Beypiliç’te 18 işçi amonyaktan etkilendi
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