Beyrut ateş altında

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Savaşı kuzey cephesine taşıdığını açıklayan İsrail, Lübnan’a bomba yağdırıyor. Önceki gece Lübnan’ın güneyine düzenlediği yoğun bombardımanın ardından İsrail ordusu, dün de başkent Beyrut’un güney banliyölerini vurdu. Lübnan Sağlık Bakanlığı, ilk belirlemelere göre saldırıda 6 kişinin öldüğünü, 59 kişinin yaralandığını duyurdu.

Saldırının hedefi olduğu belirtilen Hizbullah’ın operasyonlar komutanı İbrahim Akil’in öldüğü aktarıldı. Hizbullah ise İsrail’in kuzeyindeki ana istihbarat karargahına Katyuşa füzeleriyle iki kez saldırı düzenledi.