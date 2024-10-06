Beyrut'ta İsrail'in hedef gösterdiği noktalarda şiddetli patlamalar meydana geldi
İsrail saldırıları altındaki Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, İsrail'in hedef gösterdiği noktalarda şiddetli patlamalar meydana geldi.
Kaynak: AA
İsrail saldırıları altındaki Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta farklı noktalarda gerçekleşen biri şiddetli çok sayıda patlamanın ardından dumanlar yükselmeye başladı.
Patlamalardan kısa süre önce İsrail Ordusu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya hesabından bazı bölgeleri içeren bir harita yayımlayarak haritada işaretli olan bölge sakinlerinden bulundukları yerleri acilen tahliye etmelerini istemişti.
İsrail ordusu, saldırının gerçekleştiğine dair henüz açıklama yapmadı.