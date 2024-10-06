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Beyrut'ta İsrail'in hedef gösterdiği noktalarda şiddetli patlamalar meydana geldi

İsrail saldırıları altındaki Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, İsrail'in hedef gösterdiği noktalarda şiddetli patlamalar meydana geldi.

Güncel
  • 06.10.2024 00:46
  • Giriş: 06.10.2024 00:46
  • Güncelleme: 06.10.2024 00:49
Kaynak: AA
Beyrut'ta İsrail'in hedef gösterdiği noktalarda şiddetli patlamalar meydana geldi
AA

İsrail saldırıları altındaki Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta farklı noktalarda gerçekleşen biri şiddetli çok sayıda patlamanın ardından dumanlar yükselmeye başladı.

Patlamalardan kısa süre önce İsrail Ordusu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya hesabından bazı bölgeleri içeren bir harita yayımlayarak haritada işaretli olan bölge sakinlerinden bulundukları yerleri acilen tahliye etmelerini istemişti.

İsrail ordusu, saldırının gerçekleştiğine dair henüz açıklama yapmadı.

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