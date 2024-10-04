Beyrut'ta şiddetli patlamalar: Nasrallah'ın halefi Safiyuddin, İsrail'in hedefinde

İsrail hava saldırılarının sürdüğü Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyinde arka arkaya şiddetli patlamalar yaşanırken, saldırının hedefinin Hizbullah Hareketi Yürütme Konseyi Başkanı Haşim Safiyuddin olduğu iddia edildi.

İsrail Beyrut’un güneyine yönelik saldırılarını sıklaştırırken 23 Eylül’den bu yana yaşanan en şiddetli patlamalardan biri meydana geldi.

Art arda yaşanan patlamalar binalarda sarsıntılara sebep oldu.

ABD'nin Axios haber platformunun üç İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberinde, saldırının hedefinin öldürülen Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın muhtemel halefi Haşim Safiyuddin olduğu iddia edildi.

Barak Ravid imzalı haberde, saldırının sonuçlarının henüz bilinmediği ve Lübnan medyasından İsrail'in saldırısının Hasan Nasrallah'ın öldüğü saldırıdan daha büyük olduğu bilgisi aktarıldı.

İsrail'den konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İSRAİL ORDUSU: MUHAMMED YUSUF ONEİSSİ'NİN ÖLDÜRÜLDÜ

Öte yandan İsrail ordusu, Hizbullah'ın füze üretim projesinin önde gelen yetkililerinden Muhammed Yusuf Anisi'nin Lübnan’ın Başkenti Beyrut’ta yapılan hava saldırısında öldürüldüğünü duyurdu. İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Beyrut'a düzenlenen hava saldırılarında vurulan yerlerin "Hizbullah'a ait hedefler olduğu" ifade edildi.