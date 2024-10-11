Beyrut'taki saldırıda 22 kişiyi katleden İsrail, İran'a ait sahra hastanesini de vurdu

Gazze'de soykırıma devam eden İsrail, Lübnan'a yönelik saldırıların sayısını da artırdı. Dün gece saatlerinde İsrail'in düzenlediği saldırıda Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 22 kişi hayatını kaybetti, 117 kişi yaralandı.

Reuters'ın bir güvenlik kaynağına dayandırdığı habere göre ölenler arasında güneyden tahliye edilen üçü çocuk sekiz kişilik bir aile de vardı.

BM Barış Gücü Şefi Jean-Pierre Lacroix, Unifil'in yaklaşık 300 barış gücü askerini güvenlikleri için geçici olarak daha büyük üslere taşımaya karar verdiğini ve bir müteahhidin öldürüldüğünü de söyledi.

Bir BM kaynağı, İsrail güçlerinin Cuma günü Lübnan'ın güneyinde BM barış gücü askerleri tarafından kullanılan bir gözetleme kulesine ateş açarak iki kişiyi yaraladığını, İsrail'in Hizbullah'a karşı yürüttüğü savaşta barış gücü askerlerinin üst üste üçüncü gün, İsrail'in mevzilerine ateş açtığını bildirdiğini söyledi.



İsrail, saldırının hedefinin üst düzey Hizbullah yetkilisi Wafiq Safa olduğunu öne sürdü ancak Safa saldırıdan sağ kurtuldu.

İSRAİL, SAHRA HASTANESİNİ DE VURDU

İran Kızılayı, İsrail'in Lübnan-Suriye sınırında İran'a ait bir sahra hastanesine de saldırı düzenlediğini duyurdu.

İran Kızılayı'nın X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Lübnan-Suriye sınırında kurulu, 56 yatak ve ilaç deposundan oluşan sahra hastanesinin dün gece İsrail'in düzenlediği saldırıda tamamen yandığı belirtildi.

Hastanenin İsrail saldırıları sırasında yaralanan Lübnanlılara tıbbi yardım sağlamak amacıyla İran Kızılayı tarafından kısa süre önce kurulduğu bilgisi verildi.

İran Kızılayı Başkanı Pir Hüseyin Kolivend, saldırıda can kaybı olmadığını belirterek, "Tüm sağlık ekibimiz güvende ancak hastanenin ambulansları, sağlık ekipmanları ve malzemeleri imha edildi" ifadesini kullandı.

İran Kızılayı, 6 Ekim'de Lübnan-Suriye sınırında sahra hastanesi kurduğunu duyurmuştu.

İRAN'DAN TEPKİ: SAVAŞ SUÇU

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bakayi, İsrail’in Suriye-Lübnan sınırında bulunan İran Kızılayı’na ait sahra hastanesine düzenlediği hava saldırısının “savaş suçu” olduğunu belirterek saldırıyı kınadı.

İsrail’in Suriye-Lübnan sınırında bulunan İran Kızılayı’na (IRCS) ait sahra hastanesine yönelik hava saldırısına İran hükümetinden tepki geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bakayi saldırıyı “savaş” suçu olarak niteleyerek İsrail’i kınadı. Bilinen tüm uluslararası insani yasa ve yönetmeliklere göre hastanelerin hedef alınmasının yasak olduğunu hatırlatan Bakayi, "İşgalci rejimin Gazze, Lübnan ve Suriye’deki hastane ve tıbbi merkezlere yönelik tekrarlanan saldırıları, Siyonist rejimin tüm uluslararası norm ve standartlara karşı isyanının açık bir göstergesidir" ifadelerini kullandı.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve diğer ilgili uluslararası insan hakları örgütlerinin İsrail’e net şekilde tepki göstermesi gerektiğini vurgulayan Bakayi, uluslararası toplumu yerlerinden edilen yüz binlerce Lübnanlı mülteciye yardım için harekete geçmeye çağırdı.



