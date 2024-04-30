Beyrut’ta bir restoranda çıkan yangın nedeniyle 8 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta bir restoranda gaz sızıntısı nedeniyle çıkan yangında 8 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı belirtildi.

Lübnan Sivil Savunma Dairesi tarafından yapılan açıklama Lübnan resmi ajansı NNA tarafından paylaşıldı.

Beyrut’un Beşar el Huri Caddesi üzerinde yer alan pizza restoranında tüpten sızan gaz nedeniyle patlamanın yaşandığı ve ardından yangın çıktığı, restoranın kısa süre içerisinde alevler içerisinde kaldığı ifade edildi.

Açıklamada, yangın nedeniyle ilk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangını söndürdüğü aktarıldı.