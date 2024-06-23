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Beyşehir Gölü'nde kaybolan kişinin cesedi bulundu

Beyşehir Gölü'nde teknenin batması sonucu kaybolan Yakup Kılıç'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Güncel
  • 23.06.2024 14:49
  • Giriş: 23.06.2024 14:49
  • Güncelleme: 23.06.2024 14:51
Kaynak: AA
Beyşehir Gölü'nde kaybolan kişinin cesedi bulundu
Fotoğraf: AA

Konya'da, Beyşehir Gölü'nde teknenin batması sonucu kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı.

Beyşehir ilçesi Kuşluca Mahallesi'nden dün (22 Haziran), Beyşehir Gölü'ne 4 kişiyle açılan teknenin batması üzerine Büyükşehir Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekipleri, arama kurtarma çalışması başlattı.

Ekipler, 3 kişiyi kurtarırken gölde kaybolan Yakup Kılıç'ın bulunması için çalışmayı genişletti.

Kılıç'ın cansız bedeni öğle saatlerinde, kıyıdan yaklaşık 2 kilometre açıkta bulundu.

Gölden çıkarılan Kılıç'ın cenazesi otopsi için morga götürüldü.

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