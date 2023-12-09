Beyşehir Gölü’nde yasa dışı av denetimleri sürüyor

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, Beyşehir Gölü’nde nesli kaybolma tehlikesi altındaki endemik tür yağ balığının avını yapan kişilere yönelik çalışmalar neticesinde yakalanan kişilere cezai işlem uygulandı.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü serbest dönem avlanma faaliyetlerini sıkı takip altına aldı. Sık sık gerçekleştirilen denetimlerde nesli kaybolma tehlikesi altında bulunan türler ile boy limiti altında avlanma yapılıp yapılmadığı da kontrol ediliyor.

Su Ürünleri Kontrol ekipleri tarafından gerçekleştirilen son denetimlerde göl kıyısındaki balıkçı tekneleri, balık alım kantarları ve perakende satış noktaları mercek altına alındı.

Yapılan denetimlerde kurallara uymadığı belirlenen avcılar hakkında işlem başlatıldı. Denetimlerde endemik tür olan ve avı yasak olan yağ balığı yasağına uymayanlar ile boy limitlerinin altında ölçülerde avcılık yapanlar cezai işlem uygulandı.