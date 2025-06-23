Beyşehir’de 3 ayrı kazada 3 kişi yaralandı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

İlk kaza, sabah saatlerinde Otogar Kavşağı Mevlana Caddesi girişinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kargo aracının çarptığı yaya M.A. yaralandı. M.A., kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi acil servisindeki müdahale sonrasında hayati tehlike kaydıyla Konya’ya sevk edildi.

İkinci kaza, ilçe merkezinde Atatürk Caddesi Köprübaşı mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, seyir halindeki motosiklet devrilerek başka bir otomobile çarptı. Kazada motosikletten savrularak yaralanan K.O.Ç. ambulansla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Üçüncü kaza ise Beyşehir-Hüyük kara yolunun 17. kilometresinde meydana geldi. Tır, kamyonet ve SUV tipi aracın karıştığı zincirleme kazada yaralanan kamyonet sürücüsü M.D. ambulansla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Kazalarla ilgili tahkikat başlatıldı.