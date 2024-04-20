Beyşehir’de devrilen ağaç yolu kapattı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde şiddetli rüzgar etkili oluyor.

İlçenin bazı bölgelerinde gece saatlerinden beri etkisini göstermeye başlayan kuvvetli rüzgar sebebiyle ekipler teyakkuz haline geçti. Beyşehir’de rüzgar nedeniyle devrilerek köy yolunu kapatan bir ağaç, belediye ekipleri tarafından yoldan kaldırıldı. Beyşehir’in bir yerleşiminde bir garajın çatıdaki kaplamaları yerinden söken şiddetli rüzgar, ilçe merkezinde bulunan çöp konteynerlerini de devirdi. Şehir merkezinde birçok yerde kırılan ağaçların dal ve yapraklarını toplamak için belediye ekipleri harekete geçti.

Öte yandan, şiddetli rüzgarla birlikte ilçe genelinde bazı yerleşimlerde enerji nakil hatlarında yaşanan arıza nedeniyle elektrik kesintileri de yaşandı.