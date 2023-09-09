Beyşehir’de durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde polis ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin önüne geçilmesine yönelik olarak gerçekleştirilen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ile Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin koordineli olarak yürüttüğü çalışma neticesinde araç Beyşehir ilçe girişinde ekiplerce durduruldu.

Araçta yapılan aramada 23 adet sentetik uyuşturucu hap, 0,24 gram daralı kokain maddesi, 1,80 gram daralı metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan araçtaki şüphelilerden V.K.’nin 19, C.K.’nın ise 24 farklı suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı.

Şüphelilerin İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanması sonrasında adliyeye sevk edileceği öğrenildi.