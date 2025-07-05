Beyşehir’in göletlerine yavru sazan takviyesi

Konya’nın Beyşehir ilçesi sınırları içerisinde yer alan göletlere sportif ve ticari avcılığın desteklenmesi amacıyla yavru sazan balığı takviyesinde bulunuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Su kaynaklarının balıklandırılması" projesi kapsamında Beyşehir’deki göletlere tahsis edilen yavru sazan balıkları tatlı sularla buluşturuldu. Proje ile Yenidoğan Göletine 200 bin, Karadiken, Üzümlü ve Damlapınar göletlerine 100’er bin adet olmak üzere toplamda 500 bin adet yavru sazan balığı salındı. Konuya ilişkin olarak Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ticari ve sportif amaçlı balıkçılığın desteklenmesi, su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilir kullanılması ve kaynakların gelecek nesillere aktarılması için, su ürünleri kaynaklarının balıklandırmaya devam edildiği vurgulandı. Açıklamanın devamında, "İlçe sınırlarımızda yer alan tüm göletlerle biyoçeşitliliğin korunması ve su ürünleri kaynaklarımızın gelecek nesillere aktarılabilmesi için av aracı, balık boyu, av zamanı ve yer yasaklarına uyulması suretiyle balık başta olmak üzere su ürünlerinin en az bir kez üremelerine imkan tanınması büyük önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi önümüzdeki günlerde de Beyşehir Gölü’nün aynı proje kapsamında balıklandırılacağı kaydedildi.