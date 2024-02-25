Beyza Akkaya'nın yeni hedefi dünya şampiyonluğu

Türkiye'de karate branşında yetişen genç yeteneklerden 15 yaşındaki Çanakkaleli milli sporcu Beyza Akkaya, yurt içinde elde ettiği başarıların ardından kazandığı ümitler Avrupa şampiyonluğunu, ekim ayında yapılacak Dünya Şampiyonası'nda taçlandırmak istiyor.

Son olarak Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te 9-11 Şubat'ta yapılan 51. Avrupa Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası'nda 47 kilo kumitede birinci olan Akkaya, İtalya'nın Venedik kentinde 9-13 Ekim'de düzenlenecek Dünya Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası'nda yer alabilmek için milli takım seçmelerine haftanın 5 günü ikişer saat antrenman yaparak hazırlanıyor.