Beyza'nın katiline takdir indirimi!

Ankara Keçiören'de, Beyza Nur Kaya'yı öldüren Ege Rüştü Akoğlu, "kadına karşı kasten öldürme" suçundan müebbet, ruhsatsız silah bulundurmak suçundan da 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ceza, takdir indirimi uygulanarak müebbet hapse çevrildi.

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu Akoğlu, taraf avukatları, Beyza Nur Kaya'nın annesi Nesrin Kaya ve kardeşi Betül Sena Kaya katıldı.

Davanın bugünkü celsesinde fail, müştekiler ve taraf avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanları alındı.

Müşteki Nesrin Kaya, "Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın. Üstüne yorgan örttüğüm bir çocuktu. Şimdi kara toprakta. Bu acımız hiç bitmeyecek. En ağır ceza neyse onu verin" dedi. Müşteki Betül Sena Kaya da sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Fail Akoğlu ise savunmasında evde tutukluk yapan silahını yağladığı sırada kapının çaldığını iddia etti. Akoğlu, savunmasına şöyle devam etti: "Beyza silahı almak için hamle yaptı. Ben de onu engellemek için hamle yaptım. Bu sırada silah ateş aldı, Beyza da yere düştü."

Akoğlu, öldürme kastıyla hareket etmediğini, olayın kaza olduğunu öne sürdü.

MAHKEME "TAKDİRİ İNDİRİM" UYGULADI

Fail avukatlarının beyanları sonrası kararını açıklayan mahkeme heyeti, katili "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum etti. Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 62. maddesinde düzenlenen "takdiri indirim nedenlerini" göz önünde bulunduran mahkeme, cezayı müebbet hapse çevirdi.

Sanık Akoğlu'na "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından ayrıca 1 yıl 3 ay hapis cezası veren mahkeme, failin tutukluluk halinin devamına karar verdi.