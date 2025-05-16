'Bi' Değişik Tiyatro’nun 'Eşek Arıları' oyunu sanatseverler ile buluştu

Bi’ Değişik Tiyatro’nun, Başkent İletişim Akademisi işbirliği ile prömiyerini gerçekleştirdiği ‘Eşek Arıları’ oyunu Beşiktaş Belediyesi Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezi’nde sanatseverler ile buluştu.

İkinci gösterimi 24 Mart’ta Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde, Üçüncü gösterimi ise İBB Yenibosna Dr. Enver Ören Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.

Oyun 24 Mayıs’ta Avcılar Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi’nde, 26 Mayıs’ta ise Beşiktaş Belediyesi Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezi’nde seyircisi ile buluşacak.

Murat Sarı’nın uyarladığı ve yönettiği oyunun koreografisi Filiz Dursunoğlu'na, kostüm ve ışık tasarımı Akın Tezer Tunalı’ya, müzik tasarımı Akın Tezer Tunalı ve Rüstem Cem Yılmaz’a ait.

Philokleon rolünü Bilal Ataş, Bydelikleon rolünü Mert Tepe, Sosias rolünü Hasret Yüksel, Santias rolünü Senanur Ceyhan, Ne İdüğü Belirsiz rolünü ise Mert Kaan Azın canlandırıyor.

Baba Koro’da Afide Yalçın, Aynel Hayat Çora, Birsen Karaçam, Filiz Çolaklar, Serin Sarı, Sevda Ataş, Zeynep Bağdatlı; Oğul Koro’da Beren Işık Tombul, Banu Zahmacıoğlu, Mukadder Hanedar, Tanfer German, Tuana Canca, İnci Bingöl sahnede.