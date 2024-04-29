Bi'Dünya Şiir yola çıktı

SRC Yayınevi’nin yeni markası Bi’Dünya Şiir dizisinin ilk kitapları, Turgay Kantürk, Emel İrtem ve Altay Öktem’in toplu şiirlerinden oluşacak.

SRC Yayınevi’nin yeni markası Bi’Dünya Şiir, şiir yayıncılığına yeni bir hareket alanı açmak için yola çıkıyor. Bi’Dünya Şiir, günümüz şiirinin önemli imzalarının şiir dünyalarını, yaşadıkları şiir serüvenlerini okura sunmak amacıyla başlattığı Toplu Şiirler dizisinin yanı sıra, hem farklı kuşaklardan şairlere hem de kendine ait özgün bir dil oluşturabilmiş gençlerin ilk kitaplarına yer verecek.

Bi’Dünya Şiir, dünya şiirinin seçkin ve önemli yapıtlarını da, yüzünü Batı şiirine olduğu kadar Doğu şiirine de dönerek yayınlayacak. Özellikle, kendi şiir evrenini kurmuş ancak dilimize henüz çevrilmemiş şairlerin yapıtlarını şiirseverlerle buluşturacak.

Bu amaçlarla yola koyulan Bi’Dünya Şiir dizisinin ilk kitapları, Turgay Kantürk, Emel İrtem ve Altay Öktem’in toplu şiirlerinden oluşuyor.

Editörlüğünü Altay Öktem’in üstlendiği Bi’Dünya Şiir’in kapak ve kitap tasarımları Nazlı Ongan’ın imzasını taşıyor.