bianet editörü Tuğçe Yılmaz, GBT kontrolünde gözaltına alındı

bianet Editörü Tuğçe Yılmaz, akşam saatlerinde Kadıköy İskelesi’nde Genel Bilgi Taraması (GBT) sırasında polis tarafından gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere Kadıköy İskele Polis Karakolu’na götürüldü.

Yarın İstanbul Anadolu Adliyesinde savcılık ifadesinin alınması beklenen YIlmaz bu gece boyunca karakolda tutulmaya devam edecek.

bianet'in aktardığına göre; Yılmaz hakkında, Türk Ceza Kanunu’nun 301. maddesi kapsamında işlem yapılacağı öğrenildi. Ancak dosya içeriğini Yılmaz'ın avukatının görmesine izin verilmedi.

"DOSYA İÇERİĞİNİN SAKLANMASI VE GÖZALTI HUKUK DIŞI"

IPS İletişim Vakfı Hukuk Danışmanı Aynur Tuncel Yazgan, dosyaya ilişkin olarak Yılmaz'ın avukatlarına bilgi verilmemesini eleştirdi. Yılmaz'ın tutulmasıyla ilgili sorularımızı yanıtlayan Yazgan "Yakalama nedeni somut olarak gösterilmediği ve dosyayı inceleme olanağı sağlanmadığından, hem yakalamaya itiraz hakkı tırpanlanıyor hem de lehe delil toplama ve gözaltındayken savunma hazırlanmasına fırsat verilmiyor" dedi.

Yazgan ayrıca CMK 100/4’e göre iki yılı geçmeyen hapis cezalık suçlarda tutuklama yasağı olduğunu hatırlattı ve "Tutuklama yasağı olan bir soruşturmada yeri yurdu, çalıştığı yer belli olan bir kişiye neden gözaltı kararı verildiğini" sordu.



Yazgan CMK 91/2 Maddesi'nin de "ancak zorunlu halde gözaltı kararı verilmesine olanak sağladığını, bu somut durumda zorunluluk olmdığı halde Yılmaz'ın gözaltına alınmasının usulsüz" olduğunu açıkladı.

DİSK BASIN-İŞ'TEN AÇIKLAMA

DİSK'e bağlı Basın-İş Sendikası da konuyla ilgili açıklama yaparak uygulamaya tepki gösterdi ve "Tuğçe Yılmaz derhal serbest bırakılmalıdır!" dedi.

X Sosyal medya platformundan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Üyemiz Tuğçe Yılmaz, İstanbul’da GBT kontrolünde gözaltına alındı. “Devleti aşağılama” suçlaması yöneltilen Tuğçe, bu gece gözaltında tutulacak.

Adli kontrol uygulanan ve her hafta karakola imza atmaya giden, ifadeye çağrıldığında gideceği kesin olan bir gazetecinin bu şekilde gözaltına alınması ve gözaltında tutulması kabul edilemez.

Tuğçe Yılmaz derhal serbest bırakılmalıdır!"