bianet editörü Tuğçe Yılmaz serbest bırakıldı
İstanbul Kadıköy'de Genel Bilgi Taraması (GBT) sırasında polis tarafından dün akşam gözaltına alınan ve bugün adliyeye sevk edilen bianet editörü Tuğçe Yılmaz, serbest bırakıldı.
İstanbul'daki Kadıköy İskelesi’nde GBT sırasında gözaltına alınan ve bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen bianet editörü Tuğçe Yılmaz, serbest bırakıldı.
Tuğçe Yılmaz, dün akşam saatlerinde Kadıköy İskelesi’nde Genel Bilgi Taraması (GBT) sırasında polis tarafından gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere Kadıköy İskele Polis Karakolu’na götürüldü.
Gece boyunca karakolda tutulan ve bu sabah Kartal Adliyesi'ne sevk edilen Yılmaz'ın savcılık ifadesi tamamlandı. Savcı Yılmaz'ın serbest bırakılmasına karar verdi.
bianet Genel Yayın Yönetmeni Murat İnceoğlu ve Proje Danışmanı Nadire Mater, Yılmaz için adliyeye geldi.
bianet'in aktardığına göre; Yılmaz hakkında, Türk Ceza Kanunu’nun 301. maddesi kapsamında işlem yapılacağı öğrenildi. Ancak dosya içeriğini Yılmaz'ın avukatının görmesine izin verilmedi.