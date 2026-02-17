Biat kültürüne teslim olmayacağız

Haber Merkezi

Boğaziçi Üniversitesi mezunları, üniversitede rektörlük uygulamalarına karşı öğrenci ve akademisyenlerin sürdürdüğü nöbete destek açıklaması yaptı. Mezunlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 13 Şubat Cuma günü gerçekleştirdiği ziyaret sırasında kampüste alınan önlemlere ve uygulamalara tepki gösterdi.

Bugün 247’ncisi gerçekleştirilen nöbet kapsamında yayımlanan bildiride, kampüsün ziyareti gerekçe gösterilerek tahliye edilmesi ve barikatlarla kapatılmasının “üniversite özerkliği ve akademik özgürlük ilkeleriyle bağdaşmadığı” ifade edildi.

Bildiride, Güney Kampüs’ün öğrenci, akademisyen ve idari personelin girişine kapatıldığı; kampüsteki bir yurt binasının da ziyaret dolayısıyla boşaltıldığı belirtildi. Kuzey Kampüs’te ziyareti protesto eden iki öğrencinin gözaltına alındığı da kaydedildi.

Mezunlar açıklamalarında, “Zaten kullanımda olan yurtlar için yapılacak ‘açılış töreni’ gerekçe gösterilerek kampüsün tahliye edilmesi ve barikatlarla ablukaya alınması sıkıyönetim dönemlerinde dahi örneği görülmemiş bir uygulamadır” ifadelerine yer verdi.

YOK EDEMEYECEKSİNİZ

Açıklamada, üniversitenin ilke ve değerlerinin, akademik birikiminin ve kurumsal hafızasının baskı ve güvenlik önlemleriyle ortadan kaldırılamayacağı savunuldu. Mezunlar, “Özerk ve özgür üniversite talebimizden vazgeçmeyecek, bize dayatılmak istenen anlayışı kabul etmeyeceğiz” dedi.

Rektör Naci İnci’ye yönelik eleştirilerin de yer aldığı bildiride, üniversite yönetiminin uygulamaları “baskı ve gözdağı” olarak nitelendirildi.

Bildiride ayrıca, Anayasa Mahkemesi’nin, protesto eylemleri nedeniyle hakkında önleyici tedbir kararı verilen bir öğrencinin bireysel başvurusunda hak ihlali kararı verdiği ve manevi tazminata hükmettiği hatırlatıldı.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Tuna Tuğcu hakkında yürütülen disiplin soruşturmalarına da değinilerek, söz konusu uygulamaların sonlandırılması çağrısı yapıldı.

“Direnen Akademi” etkinliği Mezunlar, akademisyenlerin kamusal tartışma amacıyla düzenlediği “Açık Ders” serisi kapsamında yürütülen “Direnen Akademi” etkinliğinin yeni oturumunun 16 Şubat Pazartesi günü gerçekleştirileceğini duyurdu. Etkinlikte, Sosyoloji Bölümü’nde uzun yıllar görev yapan Ayfer Bartu Candan’ın “Kültür Denen Şey” başlıklı ders vereceği belirtildi.