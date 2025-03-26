Biber gazından korunma yolları nelerdir? Maruz kalındığında uygulanması gereken ilk yardım yöntemleri

Toplumsal olaylarda, gösteri ve protestolarda sıklıkla kullanılan biber gazı, insan sağlığı üzerinde ciddi etkiler yaratabiliyor. Bu yüzden "Biber gazından nasıl korunulur?" ve "Biber gazına maruz kalan birine nasıl müdahale edilir?" soruları halk sağlığı açısından büyük önem taşıyor.

BİBER GAZINDAN KORUNMA YOLLARI

Maske veya Mendil Kullanın: Mümkünse gaz maskesi , yoksa ıslak mendil, bandana ya da bez ile burun ve ağız kapatılmalı.

Mümkünse , yoksa ıslak mendil, bandana ya da bez ile burun ve ağız kapatılmalı. Koruyucu Gözlük Takın: Gözleri korumak için toz geçirmez, sıkı oturan gözlükler etkili olabilir.

Gözleri korumak için toz geçirmez, sıkı oturan gözlükler etkili olabilir. Açık Alanlarda Rüzgârı Arkaya Alın: Rüzgâr yönünü kullanarak gazdan uzaklaşmak en hızlı korunma yöntemidir.

Rüzgâr yönünü kullanarak gazdan uzaklaşmak en hızlı korunma yöntemidir. Yüzey Temasından Kaçının: Gaz partikülleri giysilere, deriye ve saçlara yapışabilir. Bu nedenle gazın etkili olduğu bölgelerden uzak durulmalı.

Gaz partikülleri giysilere, deriye ve saçlara yapışabilir. Bu nedenle gazın etkili olduğu bölgelerden uzak durulmalı. Kontakt Lens Takmayın: Biber gazı, kontakt lensle gözde daha uzun süre kalabilir. Bu durum ciddi riskler doğurabilir.

BİBER GAZINA MARUZ KALANLAR İÇİN İLK YARDIM ÖNERİLERİ

Panik Yapmayın ve Bölgeden Uzaklaşın: İlk yapılması gereken şey gazın etkili olduğu bölgeden mümkün olduğunca çabuk uzaklaşmaktır.

İlk yapılması gereken şey gazın etkili olduğu bölgeden mümkün olduğunca çabuk uzaklaşmaktır. Gözleri Bol Su ile Yıkayın: Kesinlikle sabun, kolonya, limon gibi maddeler kullanılmamalıdır. Yalnızca temiz, bol miktarda su ile yıkamak gerekir.

Kesinlikle sabun, kolonya, limon gibi maddeler Yalnızca temiz, bol miktarda ile yıkamak gerekir. Süt veya Yoğurt KULLANMAYIN!: Halk arasında yaygın olsa da süt ya da yoğurt gibi maddeler biber gazını daha da cilt altına hapsedebilir.

Halk arasında yaygın olsa da süt ya da yoğurt gibi maddeler biber gazını daha da cilt altına hapsedebilir. Kıyafetleri Değiştirin: Gazla temas eden kıyafetler çıkarılmalı ve ayrı bir yere konmalıdır. Mümkünse duş alınmalı ve temas eden bölgeler sabunla yıkanmalıdır.

Gazla temas eden kıyafetler çıkarılmalı ve ayrı bir yere konmalıdır. Mümkünse duş alınmalı ve temas eden bölgeler sabunla yıkanmalıdır. Nefes Darlığı Yaşanıyorsa Tıbbi Destek Alın: Özellikle astım, KOAH gibi solunum hastalığı olan bireylerde biber gazı ciddi sonuçlar doğurabilir. Solunum sıkıntısı yaşanıyorsa acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Özellikle astım, KOAH gibi solunum hastalığı olan bireylerde biber gazı ciddi sonuçlar doğurabilir. Solunum sıkıntısı yaşanıyorsa acil tıbbi müdahale gerekebilir. Göz Damlası veya Suni Gözyaşı Kullanılabilir: Gözdeki yanma hissini azaltmak için eczanelerden temin edilen göz damlaları kullanılabilir.

BİBER GAZI KALICI HASAR BIRAKIR MI?

Çoğu zaman geçici etkiler görülse de, uzun süreli maruz kalma durumunda görme bozukluğu, astım tetiklenmesi ve cilt yanıkları gibi kalıcı zararlar olabilir.

BİBER GAZI NE KADAR SÜREDE ETKİSİNİ KAYBEDER?

Açık alanda 15–30 dakika, kapalı alanlarda ise daha uzun süre etkili olabilir. Hava akımı bu süreci hızlandırır.

Biber gazının etkileri ve korunma yolları hakkında, İstanbul Tabip Odası tarafından hazırlanan Gazdan Etkilenmemek İçin Alınması Gereken Önlemler makalesine göz atabilirsiniz.