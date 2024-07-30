Bibi’nin yeni cephe çabası

İşgal altındaki Golan Tepeleri’ne saldırı sonrasında intikam yeminleri eden Netanyahu, Lübnan’ı savaşın içine çekmekte kararlı. Hizbullah, Mecdel Şems’teki saldırının kendileri tarafından gerçekleştirilmediğini savundu.

Dış Haberler

İsrail’in işgali altında bulunan Golan Tepeleri’ndeki Mecdel Şems beldesindeki futbol sahasına roket isabet etmesi sonucu aralarında çocukların da yer aldığı 12 kişinin hayatını kaybetmesi Ortadoğu’da gerilimi yeninde yükseltti.

İsrail hava kuvvetlerine ait savaş uçakları Lübnan’ın güneyinde sınıra yakın Hizbullah’ın kontrolündeki noktalara saldırılar düzenledi. Lübnan resmi ajansı NNA’da yer alan haberde, İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracının (İHA) güneyde bir aracı hedef aldığı belirtildi, iki kişinin yaşamını kaybettiği açıklandı.

GAZZE KASABINA TAM YETKİ

Saldırıların gece boyunca devam ettiği kaydedildi. İsrail Güvenlik Kabinesi Başbakan Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant’ı Hizbullah’a yönelik saldırının nitelik ve zamanını belirlemekle görevlendirmişti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail, bu ölümcül saldırıyı bir kenara not etmeyecek. Hizbullah şimdiye kadar ödemediği ağır bir bedel ödeyecek" ifadelerini kullanmıştı. Artan gerilim nedeniyle Lübnan alarma geçerken İsrail’in olası saldırısına karşı Beyrut Havalimanı’ndaki tüm uçuşlar askıya alındı.

Diken üstündeki Lübnan’da Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib, Al-Jadeed Televizyonu’na verdiği demeçte, İsrail’in ülkesine yönelik muhtemel saldırısının "sınırlı" olması hususunda ilgili ülkelerden güvence aldıklarını söyledi. Buhabib Hizbullah’ın buna karşılığının da benzer oranda olacağını kaydetti. İsrail ile Hizbullah Hareketi arasında Mecdel Şems olayı nedeniyle artan gerilime değinen Bakan, İsrail’in Lübnan’a yönelik muhtemel saldırısının "sınırlı" olmasına ilişkin ilgili ülkelerden güvence aldıklarını söyleyen Buhabib, Hizbullah Hareketi’nin vereceği karşılığın da benzer oranda olacağını belirtti.

HİZBULLAH ÜSTLENMEDİ

İsrail ordusu 27 Temmuz’daki Mecdel Şems saldırının Lübnan’ın güneyindeki Şeba beldesinin kuzeyinden gerçekleştirildiğini belirterek, Lübnan Hizbullahı’nın sorumlu olduğunu açıklamıştı. Lübnan Hizbullahı saldırının kendileri tarafından gerçekleştirildiği iddialarını yalanlayarak, "olayla herhangi bir bağlantılarının olmadığını" bildirmişti.