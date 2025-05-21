Bıçak soruşturmasına takipsizlik

Haber Merkezi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Mattia Ahmet Minguzzi’nin öldürüldüğü bıçağın kanunda belirtilen yasak niteliği taşıyan bıçaklardan olmadığına karar verirken Kadıköy Bit Pazarı’nın üstündeki parka ait kamera kayıtlarının da zamanaşımına uğraması nedeniyle silindiği ortaya çıktı.

Kadıköy’deki tarihi bit pazarında 24 Ocak’ta Mattia Ahmet Minguzzi, pazarda alışveriş yaptığı sırada B.B. tarafından beş yerinden bıçaklandı. U.B. ise Minguzzi’yi tekmeledi. Minguzzi, 15 gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

B.B. ve U.B. hakkında ‘Çocuğa karşı kasten öldürme’ suçundan 18’er yıldan 24’er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Dava sürecinde B.B. hakkında ayrıca ‘Bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satın alma, taşıma veya bulundurma’ suçundan yeni soruşturma yürütüldü.

Cinayette kullanılan bıçakla ilgili hazırlanan raporda, bıçağın taşımakta olduğu nitelikleri bakımından ‘Ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanun’ da belirtilen yasak niteliği taşıyan bıçaklardan olmadığı kaydedildi. B.B. hakkında takipsizlik kararı verildi.