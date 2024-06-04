Bıçakla yaralanan polis memuru yaşamını yitirdi

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Almanya’da Mannheim kentinde aşırı sağcıların bir etkinliğine yönelik bıçaklı saldırıda boynundan yaralanan 29 yaşındaki polis memuru Rouven L. hayatını kaybetti. Cuma günü gerçekleşen saldırının hemen ardından “acil ameliyata alınan ve yapay komaya sokulan” polisin pazar günü “aldığı yaralar nedeniyle" hayatını kaybettiği açıklandı.

Başbakan Olaf Scholz “korkunç saldırının” ardından polis memurunun ölümünden “derin üzüntü” duyduğunu söyledi. Scholz, X'te yaptığı açıklamada, “Hepimizin güvenliğine olan bağlılığı en yüksek takdiri hak ediyor” dedi. Mannheim’da radikal İslam karşıtı Pax Europa grubunun düzenlediği etkinlikte aşırı sağcı Alman Özgürlük Partisi’nin eski lideri Michael Stürzenberger’e bir kişi bıçakla saldırmış, olayda beş kişi yaralanmıştı. Polis saldırganı ateş ederek etkisiz hale getirmişti.