Bıçakla yaralayarak ölüme sebep olan şüpheli, tutuklandı

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde alacak verecek meselesi sebebiyle çıktığı öne sürülen kavgada 51 yaşındaki adamı bıçakla yaralayarak ölmesine sebep olan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

11 Temmuz günü Arifbey Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki meydanda yaşanan olayda, iddiaya göre, alacak verecek meselesi sebebiyle Osman Bal (51) ile N.Y. (49) arasında tartışma çıktı.

Tartışmada Bal, şahıs tarafından bıçaklanarak yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında Bal’ı hastaneye sevk etti.

Ağır yaralı olarak burada tedavi altına alınan Bal, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri ise 51 yaşındaki adamı bıçakla yaralayarak ölmesine sebep olan şüpheli N.Y.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.