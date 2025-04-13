Bıçaklanan genç aracıyla kaçarken kaza yaptı

Samsun’da bıçaklı saldırıda yaralanan 26 yaşındaki genç, aracına binip kaçarken bacağını hissetmeyince kaza yaptı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.K. (26), G.H.’nin bıçaklı saldırısına uğrayarak sağ dizinin üst kısmından yaralandı. Otomobiliyle olay yerinden kaçmak isteyen A.K. çok kan kaybettiği için bacağını hissetmeyince aracıyla Polatlı Bulvarı’nda yoldan çıkıp orta refüjden karşı şeride geçti. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Bıçaklandığı ve çok kan kaybettiği tespit edilen A.K., ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olaydan sonra kaçan G.H.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.