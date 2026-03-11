Bıçaklı kavgaya karışan Vali Yardımcısı görevden uzaklaştırıldı

Ardahan Vali Yardımcısı iken geçen hafta Yozgat’a atanan Mustafa Berat Kasımoğlu, hakkında yürütülen disiplin soruşturması kapsamında görevinden uzaklaştırıldı.

Kasımoğlu'nun yaşanan adli bir olayın ardından bıçaklandığı öne sürülmüştü.

BAKANLIK GÖREVDEN UZAKLAŞTIRDI

Ardahan Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Ardahan Vali Yardımcısı olarak görev yapmakta iken 05 Mart 2026 tarihi itibarıyla Yozgat Vali Yardımcısı olarak görevlendirilen Mustafa Berat Kasımoğlu hakkında yürütülen incelemeler neticesinde; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125'inci maddesi uyarınca disiplin soruşturması başlatılmış; ilgili soruşturma sonucunda, aynı Kanun’un 137 ve devamı maddeleri kapsamında Mustafa Berat Kasımoğlu İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılmıştır” denildi.

"BIÇAKLANDI" İDDİASI

İddialara göre Vali Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu'nun yaşanan adli bir olay sonrasında, bir kişi tarafından bıçaklandığı öne sürülmüştü. Olayın ardından konuyla ilgili resmi inceleme başlatıldı. Ardahanhaber.com.tr'de yer alan haberde "Edinilen bilgilere göre olay, henüz belirlenemeyen bir nedenle akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre Kasımoğlu iki kişi tarafından tekme ve yumruklarla darp edildi. Olayın ardından yaralanan Vali Yardımcısının hastaneye kaldırıldığı öne sürüldü. Olayla ilgili olarak iki kişinin polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.