Biçer görev almazsa Meclis’te sıkıntı olur

Haber Merkezi

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, ANKA Haber Ajansı’na yaptığı açıklamalarda bulundu. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un milletvekilliği düşürülen Gezi davası hükümlüsü Can Atalay ile ilgili Anayasa Mahkemesi’nin hak ihlali kararını Genel Kurul’da okutan TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca’ya yönelik "yetkilerini kullanacağına" ilişkin açıklamalarını değerlendiren Başarır, “Vermezse Meclis’te çok büyük sıkıntılar olacağını söyledik. Böyle bir hakkı yok. Bu, ülkeyi de Meclis’i de başka bir yere götürür. Zaten Meclis’in günden güne zedelenen bir imajı var. Buna izin vermemesi lazım. Numan Bey’in ilk düşüneceği şey TBMM’nin duruşu, gelenekleri, kuralları, saygınlığı. Bunu koruması gerekiyor” dedi.

Genel Kurul’da bu hafta nöbet sırasının geçen hafta vefat eden DEM Partili TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’de olduğunu hatırlatan Başarır, yerine TBMM Başkanvekilliği için Bekir Bozdağ’ın görevlendirildiğini hatırlattı.