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Biçerdöverden çıkan yangın 500 dönüm buğdayı kül etti

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde biçerdöver kaynaklı çıkan yangın sonucu 500 dönüm biçilmemiş buğday kül oldu.

Güncel
  • 15.06.2024 19:48
  • Giriş: 15.06.2024 19:48
  • Güncelleme: 15.06.2024 19:50
Kaynak: İHA
Biçerdöverden çıkan yangın 500 dönüm buğdayı kül etti
FOTOĞRAF: İHA

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde biçerdöver kaynaklı çıkan yangın sonucu 500 dönüm biçilmemiş buğday kül oldu.
Edinilen bilgilere göre, ilçenin Varınca Mahallesi'nde biçerdöver kaynaklı yangın çıktı.

Vatandaşların traktör ve su tankeri desteğiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında, 500 dönüm biçilmemiş buğday kül oldu. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla çekildi.

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