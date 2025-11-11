Biçerdöverin altında kalan Nursefa hayatını kaybetti

Ümit OKTAN/AĞRI, (DHA)-AĞRI'da ayçiçeği hasadı sırasında biçerdöverin altında kalan Nursefa Samur (14) hayatını kaybetti.

Olay, bugün Aşkale köyünde meydana geldi. Tarım işçiliği yapan ailesiyle birlikte ayçiçeği hasadına giden Nursefa Samur, traktöre bağlı biçerdöverin altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Samur’un hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının tamamlanmasının ardından Nursefa Samur'un cenazesi, otopsi yapılmak üzere Ağrı Eğitim ve Araştırma Devlet Hastanesi morguna götürüldü. (DHA)

FOTOĞRAFLI