Biçimi değişse de basına sansür değişmiyor

Tuğçe ÇELİK

Sabiha ve Zekeriya Sertel, Türkiye basın tarihinin cesur ve tartışmalı iki ismiydi. 1910’lardan itibaren kurdukları dergiler ve gazetelerle (Resimli Ay, Resimli Perşembe ve Tan) modernleşmenin kültürel damarını beslediler; kadın haklarından işçi hareketlerine, ifade özgürlüğünden toplumsal adalete uzanan radikal bir hat kurdular.

Bu çizgi, onların hem etkisini hem de ödeyecekleri bedeli belirledi. Yazdıkları her metin dönemin siyasal gerilimleriyle doğrudan temas hâlindeydi. Defalarca yargılandılar, gazeteleri kapatıldı, hedef gösterildiler ve 1945’teki Tan Matbaası Baskını Türkiye basın tarihinin en karanlık kırılma anlarından biri oldu. Serteller’in sürgüne uzanan hikâyesi yalnızca iki gazetecinin kişisel kaderi değil; ülkede basının nasıl bir mücadele alanı olduğunu gösteren en çıplak hafıza örneklerinden biri.

Serteller’in hikâyesi bugün hâlâ canlı: Susturulma reflekslerinin nasıl tekrar ettiğini kavratan bir zaman kırılması ve bugünün medya iklimi için hâlâ yol gösteren bir pusula.

36’ncı Ankara Film Festivali kapsamında gösterimi yapılan ‘Roman Gibi’ belgeseli Serteller’in yaşamını merkeze alıyor. Yönetmen Tayfun Belet, bu etkileyici anlatıyla geçmişteki baskı pratikleri ile bugünün medya atmosferi arasındaki sürekliliği beyaz perdede görünür kılıyor. Belet, bu karşılaştırmayı şöyle ifade ediyor: “Dönemler, teknolojiler değişiyor, baskının araçları bile değişiyor ama ‘susturma refleksi’ değişmiyor. Bu sadece Türkiye’ye özgü değil; dünyanın pek çok ülkesinde farklı biçimlerde karşımıza çıkıyor. Serteller’in döneminde baskı daha görünür, doğrudan ve çoğu zaman fiziksel bir şiddet biçimindeydi. Bugün ise daha incelmiş, bazen hukukun, bazen dijital kalabalıkların arkasına gizlenmiş dolaylı yöntemlerle işliyor. Fakat mekanizmanın özü aynı: hedef göstermek, yalnızlaştırmak, itibarsızlaştırmak ve çoğunluk baskısını bir susturma aracına dönüştürmek.”

BİR RÖNTGEN FİLMİ

Belet, kritik bir noktaya dikkat çekerek şu değerlendirmeyi yapıyor: “Baskıyı yalnızca devletler üzerinden okumak bizi yanıltıyor. Baskının kaynağının çoğu zaman ‘insanın insana yaptığı kötülük’ olduğunu görmeliyiz. Mesele sadece otoritenin değil, birbirimize karşı kurduğumuz tahakkümün de bir sonucu. Bugün sosyal medya matbu basının önüne geçmiş durumda; bu ilk bakışta özgürlük alanı gibi görünse de aynı ölçüde baskı alanı yaratıyor. Bir fikir ya da haber olağanüstü hızla yayılıyor ama aynı hızla organize edilen dijital linç kültürü de var. Serteller’in dönemindeki öfkeli kalabalıkların yerini bugün algoritmalar, bot hesaplar ve dijital kitle psikolojisi aldı. Ama sonuç değişmiyor: rahatsız eden fikir, her dönemde yalnız bırakılıyor. Bu yüzden Serteller’in hikâyesi sadece bir tarih anlatısı değil; bugünün medya iklimini anlamak için güçlü bir ayna, bir röntgen filmi. Baskının biçimi değişti, ama kaynağı olan ‘öfkeli kalabalık üretme’ kültürü hâlâ çok canlı, çok etkili ve çok tanıdık.”

Belgeselin anlatım dilini kurarken Belet’in temel amacı, Serteller’in yüzleşme cesaretini ve tutkusunu seyirciye güvenli bir mesafeden değil, içeriden hissettirmek olmuş. Bu nedenle film, duygusal yoğunluğu ince bir çizgide tutan ama izleyiciyi düşünmeye çağıran bir ritim üzerine kurulmuş. Yönetmen bunu şöyle ifade ediyor: “Serteller’in hayatında beni çarpan şey mağduriyet değil; yüzleşme cesareti ve tutkuydu. Bu nedenle anlatım dilini kurarken seyirciyi rahatlatan, güvenli bir mesafeye yerleştiren bir ton yerine, onu düşünmeye davet eden ve hafızasında bir hareketlilik uyandıran bir yaklaşımı tercih ettim. Temel mesele, Serteller’in mücadele ve tutku dolu varoluşunu filmin ritmiyle bütünleştirmekti. Çünkü onların dünyasındaki gerilim, yalnızlık ve sarsılmaz direnç ancak böyle bir ritimle sezilebilirdi. Anlatım dili de bu doğrultuda şekillendi: abartıya yaslanmayan ama duygusal yoğunluğunu ince bir çizgide taşıyan bir sadelik… Seyircinin bu hikâyeyi dışarıdan izlemesini istemedim; aksine, adım adım içine çekilmesini hedefledim. Çünkü Serteller’in yaşamında ses kadar sessizlik, eylem kadar bekleyiş de belirleyici. Anlatım dili de tam olarak bu ikiliğe yaslandı: görünür olan ile görünmeyen, söylenen ile sessizlik arasında kurulan bir denge.”

Tayfun Belet

‘ARADALIK’ HALİ ETKİSİ

Belgeselin tarihsel akışında kurulan denge ise, Belet’in insan hikâyesini döneminden koparmama ısrarıyla şekillenmiş. Ona göre Serteller’in hayatı, dönemin tüm çatışma ve kırılmalarını içinde barındırıyor: “Bir insan hikâyesi anlatmaya karar verdiğinizde, anlattığınız insanı ya da insanları döneminin sosyolojisinden, çatışmalarından ve atmosferinden koparmak ciddi hata olur. Serteller’in hayatına baktığınızda, zaten yaşadıkları dönemin bütün kırılmalarını, umutlarını ve gerilimlerini evlerinin içinde yaşadıklarını görebiliyorsunuz. Dolayısıyla bu dengeyi kurmak benim için teknik bir tercih değil, hikâyenin doğal bir zorunluluğuydu.

Tarihsel belgesellerde çok tehlikeli iki uç var: dönemi yargılayan bir dille anlatmak ya da onu romantikleştirip steril bir nostaljiye çevirmek. Her iki tuzaktan da uzak durmak istedim. Çünkü ‘belgesel sinema yapmak’ iddiasına sahipseniz, sosyolojiden ve gerçekten bağımsız bir anlatı kuramazsınız. Benim için mesele, dönemi aklamak ya da mahkûm etmek değil; o dönemi yaşayan insanları kendi iç tutarlılıkları içinde dürüstçe anlatabilmekti. Sinema dilinin soğukkanlılığı, akademik çerçevenin sağlamlığı, tanıklıkların içtenliği ve arşivlerin kendine özgü ağırlığı bu dengeyi kurmama yardımcı oldu. Çünkü sözünü ettiğimiz dönem, hem modernleşmenin parlak umutlarını hem de baskının ağır gölgesini aynı anda taşıyor. Serteller ise tam bu iki iklimin kesiştiği yerde duruyorlar. Filmdeki denge, bir ‘tarih yorumu’ndan değil; onların hikâyesini sadakatle, çıplaklığıyla, kendi ritmi içinde aktarmaktan doğdu.“

Görsel dünyayı oluştururken de aynı yaklaşım belirleyici olmuş. Belet, arşivle bugünün görüntüleri arasında uyum değil bilinçli bir gerilim kurduğunu belirtiyor. Filmin görsel dünyasını gerilim üzerine kurduğunu belirten Belet şunları aktarıyor: “Görsel dünyayı oluştururken estetik tercihlerimi uyumdan çok gerilim üzerine kurdum. Arşivleri bugüne benzetmeye çalışmadım; zamanın bıraktığı yıpranmışlığı, görüntülerin kırılganlığını özellikle korudum. Hafızanın doğal bozulmalarını yok etmek istemedim; çünkü o izler, anlatının parçası değil, bizzat kendisiydi. Bugünün görüntülerinde ise daha sıkışık, daha gölgeli bir atmosfer tercih ettim. Bu karanlık, dramatik bir efekt olmanın ötesinde; dönemin nefes darlığını bugünün diliyle yeniden kurma çabasıydı. Buna karşılık ton tamamen karanlığa teslim olmadı; küçük ışık anlarının varlığı, Serteller’in bitmeyen direnç çizgisini temsil etti. En bilinçli tercihlerimden biri de aks çizgisini ihlal etmekti. Bunu biçimsel bir oyun olarak değil, seyircinin konforunu sarsmak, hikâyenin ‘Roman Gibi’liğine karşı hesaplı bir ritim kırılması yaratmak için yaptım. Çünkü bu yaşamın kendisi de hep bir yerinden edilme, yön kaybetme ve yeniden tutunma hâliydi. Bu ‘aradalık’, Serteller’in yaşadığı kopuşların görsel karşılığı oldu.”

∗∗∗

HATIRLATMA SORUMLULUĞU

Nur Deriş, belgeselde akrabası olduğu Serteller’in yaşamını anlatıyor. Titiz bir araştırmanın sonucu olarak ortaya çıkan belgeseli anlatan Deriş onların geçmişinin kendisine onur verdiğini aynı zamanda sorumluluk yüklediğini belirtiyor.

Nur Deriş

“Bir imparatorluğun yıkılışını, savaş yüzünden yaşadıkları şehrin kaybını, göç ettikleri yeni yurtta ilk dünya savaşını, savaşın kaybedilmesiyle yaşadıkları şehrin işgalini, işgale karşı katıldıkları mücadeleyi, o mücadele sonucu doğan cumhuriyetin kuruluşunu ve evrilişini birebir yaşayan insanlar akrabanızsa onların yaşadıkları kişisel bir hayat hikâyesi olmakla kalmıyor, ülkenin bir yakın dönem tarihinin tanıklığına dönüşüyor” diyen Deriş ekliyor: “Demokrasi, özgürlük, eşitlik gibi değerleri savunma mücadelesiyle geçen bu hayatlara sahip çıkmak sadece bir onur ve kıvanç vesilesi değil aynı zamanda bir vefa borcunu ödemek anlamını taşıyor. Bu mücadele dolu hayatı, unutturulmuş bir tarihin sayfalarından çıkarıp günümüze aktarmak ise sorumluluk gerektiriyor. Bu birikimi belgesele taşıyabilmiş olmak beni sevindiriyor.”