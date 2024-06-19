Biden 500 bin göçmene vatandaşlık yolunu açtı

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ABD, başkanlık seçimleri öncesi Meksika sınırındaki kaçak göçmen kriziyle boğuşurken ABD Başkanı Biden’dan dikkat çeken bir hamle geldi. Beyaz Saray, ABD vatandaşlarının ülkede yasal statüye sahip olmayan eşlerinin bir kısmına kalıcı oturma izni ve vatandaşlık başvurusu hakkı tanıyacağını duyurdu. Bu hamlenin 500 binden fazla göçmeni kapsaması bekleniyor.

Vatandaşlığa hak kazanmak için bir göçmenin 10 yıl boyunca ülkede yaşamış olması ve bir ABD vatandaşıyla evli olması gerekiyor. Başvurusu kabul edilenler yeşil kart başvurusunda bulunabilecek, geçici çalışma izni alacak ve sınır dışı edilmeyecek.

Yönetimden üst düzey yetkililere göre, yaklaşık 50 bin ABD vatandaşı olmayan çocuk da aynı süreçten yararlanabilecek. Meksika sınır kapılarına dayanan kaçak göçmenlerin sayısı son dönemde günde 2 bin 500’ü aşarken, büyüyen göçmen krizi ABD içinde de tartışma yaratan başlıca konulardan biri.