Biden'a göre, canlı yayın tartışmasındaki zayıf performansının nedeni "jet-lag"

ABD Başkanı Joe Biden, kasımda yapılacak başkanlık seçimleri öncesi rakibi Donald Trump'la yaptığı ilk canlı yayın tartışmasındaki zayıf performansını, çok seyahat etmesine ve "jet-lag"e bağladı.

Biden, Virginia'da düzenlenen bağış toplama etkinliğindeki konuşmasında, 27 Haziran gecesi yapılan canlı yayın tartışmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rakibi Trump'la yaptığı canlı yayın tartışmasından önce çok fazla seyahat ettiğini ve bunun "akıllıca olmadığını" vurgulayan Biden, "Bu bir mazeret değil, sadece bir açıklama." dedi.

Biden, münazarada sergilediği zayıf performansı yakın zamanda ettiği seyahatlere ve bunlar sonucu yaşadığı "jet-lag"e bağlayarak "Personelimi dinlemedim. Sahnede neredeyse uyuyakalıyordum." ifadelerini kullandı.