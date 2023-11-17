Biden, ABD'nin, Pasifik bölgesinin geleceği için "hayati" olduğunu belirtti

ABD Başkanı Joe Biden, ülkesinin, Pasifik bölgesinin geleceği için "hayati" olduğunu söyledi.

San Francisco kentinde düzenlenen Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'nde konuşan Biden, ABD'nin Pasifik'teki varlığının büyümeyi artırmak, açık ticareti sağlamak ve milyonlarca kişiyi yoksulluktan kurtarmak için yararlı olduğunu söyledi.

Biden, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesinde, ülkesinin Pasifik'teki varlık sebebini muhatabına da açıkladığına işaret ederek, "Çünkü biz Pasifik halkıyız ve bizim sayemizde bölgede, büyümenize imkan tanıyan, barış ve güvenlik var. Şi de farklı görüşte değildi." dedi.

"On yıllardır ABD'nin bölgeye olan bağlığının sıçrama tahtası olduğu" değerlendirmesinde bulunan Biden "Bu, büyümeyi, açık ticareti sağladı ve milyonlarca kişiyi yoksulluktan kurtardı." dedi.

Biden, ABD'nin APEC ülkeleriyle derin ilişkileri bulunduğunu belirterek, ülkesinin, Pasifik'in geleceği için "hayati" olduğunu ifade etti.