Biden, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'ı Beyaz Saray'da ağırlayacak

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, günlük basın brifinginde, Biden'ın Gazze'de ateşkes süreciyle ilgili gündemine ilişkin bir açıklama yaptı.

Kirby, Biden'ın 23 Eylül Pazartesi günü BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'ı Beyaz Saray'da ağırlayacağını ve ikilinin, başta Gazze'de ateşkes süreci ve Sudan olmak üzere ikili ve bölgesel konuları kapsamlı şekilde ele alacağını belirtti.

Kirby, Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın Beyaz Saray'da ilk kez ağırlanacağını ve bu ziyaretin bu yönüyle "tarihi" olduğunu kaydetti.

ABD'li danışman ayrıca Al Nahyan'ın ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile ayrı bir görüşme gerçekleştireceğini de sözlerine ekledi.