Biden, başkanlık seçimi için erken oy kullanacak
Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimi için bugün erken oy kullanacağını açıkladı. Biden, Delaware eyaletine bağlı Wilmington kentinde oy kullanacak.
Kaynak: AA
ABD Başkanı Joe Biden, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimi için bugün erken oy kullanacak.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Biden'ın, bugün erken oy kullanacağı bildirildi.
Açıklamada, Biden'ın oyunu Delaware eyaletine bağlı Wilmington kentinde kullanacağı belirtildi.