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Biden, başkanlık seçimi için erken oy kullanacak

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimi için bugün erken oy kullanacağını açıkladı. Biden, Delaware eyaletine bağlı Wilmington kentinde oy kullanacak.

Dünya
  • 28.10.2024 10:24
  • Giriş: 28.10.2024 10:24
  • Güncelleme: 28.10.2024 10:29
Kaynak: AA
Biden, başkanlık seçimi için erken oy kullanacak
Fotoğraf: AA

ABD Başkanı Joe Biden, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimi için bugün erken oy kullanacak.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Biden'ın, bugün erken oy kullanacağı bildirildi.

Açıklamada, Biden'ın oyunu Delaware eyaletine bağlı Wilmington kentinde kullanacağı belirtildi.

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