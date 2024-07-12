Biden'dan gaf üstüne gaf: Zelenski'ye 'Putin,' Kamala Harris'e 'Trump' dedi

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski'yi sahneye çağırırken, "Beyefendiler, hanımefendiler, karşınızda Başkan Putin" ifadelerini kullandı. Biden ayrıca Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e de 'Trump'

ABD Başkanı Joe Biden, NATO Zirvesi kapsamında "Ukrayna Sözleşmesi"nin imza töreninde konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in vahşi savaşına karşı herkesin birlik olduğunu belirten Biden, Ukrayna'nın özgürlük ve geleceğini korumak için birlikte hareket edeceklerini belirtti.

Joe Biden, Ukrayna gibi özgür ülkelerin "tiran komşulardan" korkmadığı bir dünya düzeni için birlik içinde olduklarını ifade etti.

Rakibi Donald Trump'la canlı yayın münazarasından sonra fiziksel ve zihinsel sağlığı tartışma konusu olan ABD Başkanı Biden, Zelenski'yi sahneye çağırırken, "Beyefendiler, hanımefendiler, karşınızda Başkan Putin" ifadesini kullandı.

KAMALA HARRİS'E DE 'TRUMP' DEDİ

Biden ayrıca ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris’i rakibi Donald Trump ile karıştırdı.

Kendisine Harris’in adaylığına dair bir soru yöneltilince Biden, “Başkanlık için uygun olduğunu düşünmesem Trump’ı başkan yardımcısı olarak seçmezdim” dedi.