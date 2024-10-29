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Biden'dan Gazze'de ateşkes mesajı

ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'de ateşkes süreci için çalıştıklarını öne sürdü.

Dünya
  • 29.10.2024 09:54
  • Giriş: 29.10.2024 09:54
  • Güncelleme: 29.10.2024 10:06
Kaynak: DHA
Biden'dan Gazze'de ateşkes mesajı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, memleketi Delaware eyaletinin Wilmington kentinde, erken oy kullanma işleminin ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Joe Biden, Gazze'deki savaşın sona ermesi için çabalayacaklarını söyledi.

Biden, Gazze'de ateşkes süreciyle ilgili çalıştıklarını belirterek, "Gazze'de bir ateşkese ihtiyacımız var. Bu savaş sona ermeli" dedi.

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