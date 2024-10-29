Biden'dan Gazze'de ateşkes mesajı
ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'de ateşkes süreci için çalıştıklarını öne sürdü.
Kaynak: DHA
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, memleketi Delaware eyaletinin Wilmington kentinde, erken oy kullanma işleminin ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.
Joe Biden, Gazze'deki savaşın sona ermesi için çabalayacaklarını söyledi.
Biden, Gazze'de ateşkes süreciyle ilgili çalıştıklarını belirterek, "Gazze'de bir ateşkese ihtiyacımız var. Bu savaş sona ermeli" dedi.