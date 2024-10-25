Biden'dan tarihi adım: Yerlilerin asimilasyonu için özür dileyecek

ABD Başkanı Joe Biden, ABD hükümetinin yaklaşık 150 yıl boyunca Amerikan Yerlisi çocukları asimile olmaya zorlamak için sistematik bir çabayla dillerini ve kültürlerini ellerinden alan yüzlerce yatılı okulun rolü nedeniyle resmi olarak özür dilemeyi planlıyor.

Washington Post'un haberine göre, Beyaz Saray'da basına konuşan Biden, ABD'nin Amerikan Yerlisi çocukları asimile olmaya zorlamayan yüzlerce yatılı okulunun rolü nedeniyle resmi olarak özür dileyeceğini belirtti.

Biden, "Amerikan Yerlisi uluslardan, çocuklarına yıllarca gösterdiğimiz muamele için resmi bir özür dilemek için batıya gidiyorum" ifadesini kullandı.

İLK KEZ BİR ABD'Lİ BAŞKAN ÖZÜR DİLEYECEK

Arizona eyaletinde Amerikan Yerlilerinden resmi olarak özür dilemesi planlanan Biden, bu tarihi konuşmayı "Gila Crossing" adlı bir okulda yapacak.

Bu özür, yıllar boyunca yatılı okullara gitmeye zorlanan on binlerce Amerikan Yerlisi çocuğun maruz kaldığı davranışlar için ilk kez bir ABD başkanının özür dilemesi anlamına geliyor.

KABİLE LİDERLERİNİN KATILIMI BEKLENİYOR

Phoenix seyahatinde Biden'a, Haaland ve Tulalip Kabilesi vatandaşı ve Ulusal Amerikan Yerlileri Yatılı Okul İyileştirme Koalisyonu'nun Başkanı Deborah Parker gibi ülkenin dört bir yanından birçok kabile liderinin katılması planlanıyor.

New Mexico'daki Pueblo of Laguna kabilesinin bir üyesi olan, dedesi ve büyük dedesi de söz konusu yatılı okullara gönderilen ABD İçişleri Bakanı Deb Haaland, Biden'ın özür dilemesinin önemine dikkati çekerek Amerikan Yerlisi pek çok insan için bu özrün "dünyalara bedel" olacağını kaydetti.

Haaland, "Bence o dönemi bizzat yaşayanlar Biden tarafından umursandıklarını hissedecekler. Bu duygu, bu ülkede ve tarihimiz boyunca pek çok insanın deneyimlemediği his" dedi.

Deb Haaland - ABD İçişleri Bakanı / Fotoğraf: Depophotos

"BU OKULLAR, KÜLTÜREL SOYKIRIM ARAÇLARIYDI"

Parker, ABD hükümetinin yatılı okulların işletilmesindeki rolü hakkında özür dilemesinin "uzun zamandır beklendiğini" belirterek "Bu okullar, dil ve kültür kaybına ve çocukların ailelerinden ayrılmasına yol açan asimilasyon ve kültürel soykırım araçlarıydı" ifadesini kullandı.

Gila Nehri Kızılderili Topluluğunun valisi Stephen Roe Lewis ise "Söz konusu yatılı okuldan kurtulan bazı büyüklerimiz hayatları boyunca bu anı bekledi" dedi.

YERLİLER, 1819'DAN 1996'YA KADAR ZORLANDILAR

ABD hükümeti 1819'dan 1969'a kadar 37 eyalette 400'den fazla federal Amerikan Yerlisi yatılı okulunu yönetmiş ya da kiliselere ve dini gruplara bu okullar için para ödemişti.

Kızılderili Medeniyeti Yasası'nın 1819'da çıkarılmasıyla ABD çapında Kızılderili yatılı okulları kurmak ve desteklemek için yasalar çıkarılmıştı.

1996 yılına kadar Kızılderili çocuklar asimilasyon için bu yatılı okullara gitmeye zorlanmıştı.

ABD ve Kanada'da, Amerika kıtasının yerli halkının çocukları, asimile edilmek üzere devlet tarafından finanse edilen Hıristiyan okullarına gitmesi gerekiyordu. Bu çocuklar aynı zamanda zorla Hristiyanlığa geçiriliyor ve dillerini konuşmalarına izin verilmiyordu.