Biden'dan, Trump'a yönelik sözleri hakkında açıklama: Ona odaklanalım demek istemiştim

ABD Başkanı Joe Biden, silahlı saldırıya uğrayan Donald Trump ile ilgili "Trump'ı hedef alma zamanı geldiğini" söylemesinin "hata" olduğunu belirterek, "Ona odaklanalım demek istemiştim" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, rakibi Donald Trump'a yönelik suikast girişimini, seçimleri ve zihinsel sağlığı hakkındaki eleştirileri NBC News'e değerlendirdi.

Trump ile yaptığı canlı yayın tartışmasındaki zayıf performansı hakkında yöneltilen eleştirilere cevap veren Biden, "Yaşlıyım ama Trump'tan yalnızca 3 yaş büyüğüm ve akıl sağlığım da gayet yerinde. 3 buçuk yılda daha önce diğer başkanların uzun süredir yapamadıklarını yaptım ve bu konuda eleştirilmeye hazırım" dedi.

SEÇİM YARIŞINDAN ÇEKİLME ÇAĞRILARI

Biden, bazı Demokratların seçim yarışından çekilmesine ilişkin çağrılarına karşılık "yenik düşmeyeceğini" ve "kaybetmeyeceğini" belirtti.

Trump'a yönelik suikast girişimi hakkında da değerlendirmelerde bulunan Biden, saldırının seçimi nasıl etkileyeceğine ilişkin bir fikri olmadığını ve bunu kimsenin bilemeyeceğini söyledi. Biden, Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde rakibinin sesinin iyi geldiğini ve aradığı için teşekkür ettiğini aktardı.

TRUMP'A YÖNELİK SÖZLERİ

Suikast girişiminden günler önce bağışçılarıyla yaptığı özel telefon görüşmesinde "Trump'ı hedef alma zamanı geldiğini" söylemesinin "hata" olduğunu belirten Biden, "Ona odaklanalım demek istemiştim. Politikalarına, tartışmada kaç yalan söylediğine gibi." dedi.

Ancak Biden, Trump'ın şiddet içerikli ifadeleri kendisinden daha fazla kullandığı savundu.