Biden duyurdu: İsrail'den Hamas'a 3 aşamalı ateşkes teklifi

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in 3 aşamalı yeni bir ateşkes taslağı sunduğunu, taslağın 6 haftalık ilk aşamasında Gazze'deki yerleşimlerden çekilmeyi ve bazı rehinelerin bırakılmasını öngördüğünü açıkladı.

ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Gazze'deki son duruma ve ateşkes müzakereleriyle ilgili İsrail'in yaptığı yeni öneriye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Biden, İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu ve ilk aşamada 6 haftalık ateşkes sürecinde İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmeyi ve tarafların elindeki rehinelerin bir bölümünün serbest bırakılmasını öngördüğünü bildirdi.

"Yeni taslak 3 aşamadan oluşuyor ve ilk aşama 6 haftalık; İsrail güçlerinin Gazze'deki yerleşim yerlerinden tam olarak geri çekilmesini içeriyor" diyen Biden, aynı süreçte öncelikle yaşlıların ve kadınların bulunduğu rehinelerin serbest bırakılmasının ve Gazze'ye insani yardımların artmasının öngörüldüğünü söyledi.

Hamas'a Katar üzerinden iletilen öneriye ilişkin Biden, "Bu 6 haftalık ilk aşamada İsrail ile Hamas, ikinci aşamaya yani çatışmaların kalıcı olarak sonlandırılması sürecine geçişle ilgili müzakereleri yürütecek. İkinci aşamada, sağ olan erkek askerler dahil kalan rehineler serbest bırakılacak, İsrail Gazze'den çekilecek, (ilk aşamadaki) geçici ateşkes kalıcı olarak çatışmaların sonlandırılmasına dönüşecek" diye konuştu.

İkinci aşamada tarafların anlaşmaya varması ve ateşkesin kalıcı hale gelmesi durumunda üçüncü aşamaya geçileceğini kaydeden Biden, bu son aşamada Gazze'nin yeniden inşa sürecinin gündeme geleceğini ve tarafların elinde kalan ölü rehinelerin teslim edileceğini belirtti.

Konuşmasında İsrail'e seslenen Biden, "Bir adım geri çekilip eğer bu şans kaybedilirse ne olur diye düşünmenizi istiyorum. Bu fırsatı kaybedemeyiz" yorumunu yaptı ve İsrail'in "mutlak zafer" gibi bir yaklaşımla kendi güvenliğini sağlayamayacağını vurguladı.