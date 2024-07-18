Biden: Elon Musk'ın seçimi satın almaya çalışmasından bıktım

ABD Başkanı Joe Biden, Donald Trump'ın başkanlık kampanyasını destekleyen komiteye ayda yaklaşık 45 milyon dolar vermeyi planladığı iddia edilen Elon Musk hakkında, "Elon Musk ve zengin dostlarının bu seçimi satın almaya çalışmasından bıktım" açıklamasını yaptı.

Dünya 18.07.2024 11:24 Giriş: 18.07.2024 11:24

Güncelleme: 18.07.2024 11:29 Kaynak: AA

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