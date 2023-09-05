Biden, eski ABD Hazine Bakanı Lew'ü İsrail Büyükelçisi olarak aday gösterdi

ABD Başkanı Joe Biden'ın, Jacob J. Lew'ü, İsrail Büyükelçisi olarak aday gösterdiği bildirildi.

Beyaz Saray, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde Hazine Bakanı olarak görev yapan Lew'ün, devlet kadrolarında çok sayıda görev aldığına işaret edildi.

Lew'ün halihazırda Lindsay Goldberg LLC şirketinin yönetici ortağı olduğu aktarılan açıklamada, adayın aynı zamanda Columbia Üniversitesinde ziyaretçi profesör olarak görev yaptığı ifade edildi.

Biden'ın İsrail Büyükelçisi olarak aday gösterdiği Lew'ün aynı zamanda ABD-İsrail Milli Kütüphanesinin eş başkanı olduğu aktarıldı.