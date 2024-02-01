Biden, Filistinlere şiddet uygulayan yerleşimcilere yaptırımı onayladı

ABD Başkanı Joe Biden, Batı Şeria'da Filistinlilere karşı şiddet uygulayan yasa dışı İsrailli yerleşimcilere yaptırım öngören bir başkanlık kararnamesini imzaladı.

ABD Başkanı Joe Biden, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere karşı şiddet uygulayan yasa dışı İsrailli yerleşimcilere yaptırım öngören bir başkanlık kararnamesini imzaladı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre ABD Başkanı Biden, Batı Şeria'da güvenliği zedeleyenlere yönelik hazırlanan başkanlık kararnamesine imza attı.

Kararname ile işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere karşı son dönemde şiddet uygulayan yasa dışı İsrailli yerleşimciler, ABD yönetiminin yaptırımlarına maruz kalacak.

Yaptırım listesine dahil edilenler Amerikan finans sistemi içinde işlem yapamayacak, bu ülkeye vize alamayacak, varsa ABD'deki varlıkları dondurulacak ve Amerikan vatandaşlarının bu kişilerle iş yapması yasaklanacak.

Biden, ilgili açıklamasında Batı Şeria'daki güvenliğin ve istikrarın bozulmaması için bu adımı attıklarını ve bölgedeki Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerinin kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Konuyla ilgili arka plan toplantısı düzenleyen bir Beyaz Saray yetkilisi, söz konusu kararname kapsamında isimleri belirtilmeyen 4 kişinin şimdiden yaptırım listesine dahil edildiğini bildirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı İsrailli yerleşimcilerin saldırılarında en az 381 Filistinli hayatını kaybetti.