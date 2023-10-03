Biden, Haiti güvenlik misyonunun öncü ülkesi Kenya'nın Devlet Başkanı Ruto ile görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, Kenya Devlet Başkanı William Ruto ile Haiti İçin Çok Uluslu Güvenlik Destek Misyonu'nu ve ikili ilişkileri ele aldı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden, Haiti İçin Çok Uluslu Güvenlik Destek Misyonu'nun öncü ülkesi olarak hizmet etmesi yönünde Haiti'nin çağrısına yanıt verdiği için teşekkür etmek üzere Kenya Devlet Başkanı Ruto ile telefonda görüştü.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyelerinin dün misyonun onaylanmasına ilişkin yaptığı oylamanın sonucundan duydukları memnuniyeti dile getiren liderler, misyonun Haiti halkı için olumlu olacağı değerlendirmesinde bulundu.

Biden, ayrıca, Afrika İklim Zirvesi'ne ev sahipliği yaptıkları için Ruto'yu tebrik ederek, ABD-Kenya stratejik ortaklığını övdü.

Liderler, yeni yatırımlar ve sürdürülebilir büyümeyi teşvik ederek bölgesel güvenlik ve karşılıklı refahı teşvik edecek ilave fırsatları ele aldı.

- Misyon, 13 oyla kabul edildi

BMGK üyeleri, dün, Haiti İçin Çok Uluslu Güvenlik Destek Misyonunu onaylamıştı.

ABD ve Ekvador'un kaleme aldığı karar tasarısı için yapılan oylamada, 15 BMGK üyesinden 13'ü "evet" oyu verirken, Rusya ve Çin "çekimser" oy kullanmıştı.

Kararda, misyonun, Haiti Ulusal Polis gücüne destek sağlayacağı belirtilirken şimdilik 1 yıllık süre verilen misyonun Haiti hükümetiyle yakından işbirliği yürüterek "gerekli adımları" atacağı kaydedilmişti.

- Haiti'deki şiddet olayları

Haiti'deki toplumsal huzursuzluk, Temmuz 2021'deki Devlet Başkanı Jovenel Moise suikastı, aynı yıl ağustosta 2 bin 200'den fazla kişinin ölümüne ve on binlerce evin yıkılmasına yol açan 7,2 büyüklüğündeki deprem, enflasyon, kolera vakaları, kaçırma olayları ve şiddetin artmasıyla son yıllarda önemli ölçüde derinleşti.

Ülkede silahlı grupların çatışmaları nedeniyle Nisan 2022'den bu yana yüzlerce kişi yaşamını yitirdi.

Enflasyonun son yılların en yüksek seviyesine ulaştığı ülkede, nüfusun yüzde 40'ı gıda yardımlarına bağımlıyken kronik hale gelen çete çatışmaları da yüzlerce kişinin ölümüne ve binlercesinin yerinden edilmesine yol açtı.