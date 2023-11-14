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Biden, Hamas'ın elindeki esirleri bırakacağına inandığını söyledi

ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'de Hamas'ın elinde bulunan esirlerin salıverileceğine inandığını söyledi. Biden, esirlerin ailelerine de "Biraz daha dayanın, geliyoruz." diye seslendi.

Dünya
  • 14.11.2023 21:47
  • Giriş: 14.11.2023 21:47
  • Güncelleme: 14.11.2023 21:50
Kaynak: AA
Biden, Hamas'ın elindeki esirleri bırakacağına inandığını söyledi
FOTOĞRAF: AA

ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'de Hamas'ın elinde bulunan esirlerin salıverileceğine inandığını söyledi.

Biden, Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını cevapladı.

Gazze'de Hamas'ın tuttuğu 200'den fazla esirin bırakılacağına inandığını belirten Biden, "Bununla ilgili kişilerle her gün konuşuyorum. Bunun gerçekleşeceğine inanıyorum, ancak herhangi bir ayrıntı vermek istemiyorum." diye konuştu.

Biden, esirlerin ailelerine de "Biraz daha dayanın, geliyoruz." diye seslendi.

Hamas, 7 Ekim'de İsrail'e yönelik saldırıları sonucunda asker ve sivillerden oluşan 200'den fazla kişiyi esir almıştı.

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